Об этом сообщает издание BBC .

Официальные лица сообщают, что около 35 человек были убиты после того, как вспыхнули протесты из-за смерти Махсы Амини. Однако, по данным государственного телевидения, был убит по меньшей мере 41 человек. Отмечается, что жертвы основываются на их собственных подсчетах, поскольку официальная информация еще не обнародована.

Сообщается, что полицейские били женщину по голове дубинкой, а после того – били ее голову об одну из своих машин. После того, полиция заявила, что нет никаких доказательств какого-либо жестокого обращения и что у женщины произошла "внезапная остановка сердца". И хотя Райси говорит, что ее смерть будет расследована, министр внутренних дел Ахмад Вахиди настаивает на том, что Амини не били.

"Были получены протоколы контролирующих органов, опрошены свидетели, пересмотрены видеозаписи, получены выводы судмедэкспертов и установлено, что избиений не было", - сказал Вахиди.

Президент Райси назвал протесты "беспокойствами", а также, по его словам, Иран должен "решительно справиться с теми, кто выступает против безопасности и спокойствия в стране".

Сотни людей были задержаны силами безопасности, а начальник полиции северо-западной провинции Гуйлан объявил в субботу, 24 сентября, что только в его регионе было задержано около 739 человек, в том числе 60 женщин. Правительственные силы также приступили к репрессиям против независимых СМИ и активистов. Американский комитет по защите журналистов сообщает, что с понедельника было задержано 11 журналистов.

Также местные жители рассказали BBC, что демонстранты захватили контроль в течение ночи, 24 сентября, а силы безопасности и чиновники сбежали, прежде чем восстановить контроль. На видео, опубликованном из города, видно, как большие толпы людей маршируют по улицам, без присутствия полиции, также слышны громкие взрывы.

Тем временем реформистская группа Союз исламской народной партии Ирана призвала отменить обязательный дресс-код и разрешить "мирные демонстрации".

19 сентября сообщали о 5 погибших во время протестов в Иране, вспыхнувших из-за убийства Махсы Амини.

22 сентября количество погибших протестующих возросло до 31 человека .

23 сентября США ввели санкции против силовиков Ирана за убийство Махсы Амини из-за неправильного ношения хиджаба и подавления последовавших за этим протестов.

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