Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа.

По словам официального представителя МИД КНР Хуа Чуньина, Эбрахим Раиси совершит визит в Китай по приглашению Си Цзиньпина.

Государственное иранское информагентство IRNA обнародовало подробности визита. В частности, Раиси проведет двустороннюю встречу с Си Цзиньпинем. Также объявлено, что стороны подпишут ряд документов о сотрудничестве.

Раиси примет участие в совместной встрече бизнесменов двух стран. Президента Ирана во время визита будут сопровождать несколько министров.

Си Цзиньпина пригласил Эбрахима Раиси в Пекин в сентябре 2022 года на полях Самаркандского саммита Шанхайской организации сотрудничества.

IRNA отмечает, что Китай является самым крупным торговым партнером Ирана. Объем импорта КНР из Ирана в 2022 году составил $12,6 млрд. Иран импортировал из Китая товаров на сумму $12,7 млрд.