Президент Ирана Раиси по приглашению Си Цзиньпина летит в Китай
Президент Ирана Эбрахим Раиси 14-16 февраля посетит Китай и встретится с лидером страны Си Цзиньпинем
Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа.
По словам официального представителя МИД КНР Хуа Чуньина, Эбрахим Раиси совершит визит в Китай по приглашению Си Цзиньпина.
Государственное иранское информагентство IRNA обнародовало подробности визита. В частности, Раиси проведет двустороннюю встречу с Си Цзиньпинем. Также объявлено, что стороны подпишут ряд документов о сотрудничестве.
Раиси примет участие в совместной встрече бизнесменов двух стран. Президента Ирана во время визита будут сопровождать несколько министров.
Си Цзиньпина пригласил Эбрахима Раиси в Пекин в сентябре 2022 года на полях Самаркандского саммита Шанхайской организации сотрудничества.
IRNA отмечает, что Китай является самым крупным торговым партнером Ирана. Объем импорта КНР из Ирана в 2022 году составил $12,6 млрд. Иран импортировал из Китая товаров на сумму $12,7 млрд.
- 9 февраля стало известно, что страны G7 обсуждают возможность введения санкций против компаний из Китая, Ирана и КНДР, которые помогают поставлять в Россию запчасти и технологии военного назначения.
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