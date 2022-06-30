Президент Индонезии заявил, что передал Путину послание Зеленского
Президент Индонезии Джоко Видодо сказал, что передал послание от президента Украины Владимира Зеленского Владимиру Путину
Об этом пишет BBC.
"Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами", - сказал Видодо.
В преддверии визита в Москву он был в Киеве, где встречался с президентом Украины. Президент Индонезии также отметил важность дипломатического урегулирования конфликта между Украиной и Россией.
Содержание послания пока не разглашается. Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал "пока не знаю, о чем идет речь".
- Президент Индонезии Джоко Видодо утром 29 июня прибыл в столицу Украины.
- Владимир Зеленский после встречи с лидером Индонезии в Киеве объявил о договоренности начать безвизовый режим между двумя странами.
- СМИ сообщали , что Джоко Видодо предложил передать послание от президента Украины Владимира Зеленского Владимиру Путину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.39
Покупка 34.39Продажа 35.15
-
EUR
Покупка 35.75Продажа 36.94
- Актуальное
- Важное