Президент Индонезии заявил, что передал Путину послание Зеленского

Об этом пишет BBC.

"Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами", - сказал Видодо.

В преддверии визита в Москву он был в Киеве, где встречался с президентом Украины. Президент Индонезии также отметил важность дипломатического урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

Содержание послания пока не разглашается. Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал "пока не знаю, о чем идет речь".

Президент Индонезии Джоко Видодо утром 29 июня прибыл в столицу Украины.

Владимир Зеленский после встречи с лидером Индонезии в Киеве объявил о договоренности начать безвизовый режим между двумя странами.

СМИ сообщали , что Джоко Видодо предложил передать послание от президента Украины Владимира Зеленского Владимиру Путину.

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