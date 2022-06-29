Президент Индонезии прибыл в Киев

Об этом он написал в твиттере.

"Одиннадцатичасовая дорога на поезде из польского города Перемышль в украинскую столицу прошла без проблем. Мы прибыли на платформу 1 Центрального вокзала Киева около 08:50 по местному времени, нас встретили несколько украинских чиновников", – написал он.

По словам Джоко Видодо, перед встречей с Владимиром Зеленским в Мариинском дворце он должен посетить место развалин жилого комплекса в Ирпене, а также Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Минздрава Украины.

Перед этим Джоко Видодо сообщил, что выехал из Перемышля в Киев.

"Мы начали эту миротворческую миссию с благих намерений. Надеюсь, станет легче. С вокзала в городе Перемышль, Польша, в девять вечера я начал эту миротворческую миссию прямым поездом в Киев, столицу Украины", - отметил Джоко Видодо.

Как сообщала на днях The Guardian, президент Индонезии Джоко Видодо должен посетить Украину и Россию. В РФ он хочет просить Владимира Путина отдать приказ о немедленном прекращении огня

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