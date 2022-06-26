Об этом сообщают в The Guardian.

"Война должна быть остановлена, а глобальные цепочки снабжения продовольствием должны быть возобновлены", - подчеркнул Джоко Видодо.

В то же время Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявил, что пищевые продукты и минеральные удобрения из России и Украины необходимо "реинтегрировать в мировой рынок, несмотря на войну".

"Нужно обеспечить зерновой коридор из Украины и открыть экспорт пищевых продуктов и удобрений из России. Все страны должны воздерживаться от действий, еще более обостряющих этот продовольственный кризис", - сказал Марсуди.

26 июня литовский политик Андрюс Кубилюс заявил , что НАТО должно принять Украину и признать Россию главной угрозой. Политик добавил, что из-за агрессии Российской Федерации по отношению к Украине НАТО должен усилить свой восточный фланг.

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