Президент Индонезии Джоко Видодо предложил передать Путину послание от Зеленского
Президент Индонезии Джоко Видодо предложил передать послание от президента Украины Владимира Зеленского Владимиру Путину
Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что пока неизвестно, что именно ответил Зеленский на предложение Видодо и есть ли у президента Украины какое-нибудь послание для Путина.
После визита в Украину индонезийский президент следует в Москву, чтобы встретиться с Путиным. По словам Видодо, он намерен призвать президента РФ прекратить огонь.
"Несмотря на то, что этого очень трудно достичь, я высказался о важности мирной резолюции. Я предложил передать послание президента Зеленского президенту Путину, с которым скоро встречусь", - сказал Видодо после встречи с украинским лидером.
Как передает Reuters, до полномасштабного вторжения России Украина была одним из крупнейших поставщиков пшеницы в Индонезию, но блокада портов Украины армией РФ остановила экспорт украинского зерна, что может привести к глобальному продовольственному кризису.
Видодо заявил, что он решительно настроен бороться с ростом цен на пищевые продукты и энергоносители.
"Нужно приложить все усилия, чтобы Украина могла возобновить экспорт продовольствия", – сказал он в Киеве. Президент Индонезии подчеркнул необходимость гарантий безопасности украинских поставок продовольствия, особенно морским транспортом.
Видодо также повторно пригласил Владимира Зеленского посетить саммит лидеров G20 на Бали в ноябре.
- Как сообщала на днях The Guardian, президент Индонезии Джоко Видодо должен посетить Украину и Россию. В РФ он хочет просить Владимира Путина отдать приказ о немедленном прекращении огня
- После встречи с индонезийским лидером в Киеве Зеленский объявил о договоренности начать безвизовый режим между Украиной и Индонезией
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