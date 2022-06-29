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Президент Индонезии Джоко Видодо предложил передать Путину послание от Зеленского

29 июня, 2022 среда
20:35
Мир

Президент Индонезии Джоко Видодо предложил передать послание от президента Украины Владимира Зеленского Владимиру Путину

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что пока неизвестно, что именно ответил Зеленский на предложение Видодо и есть ли у президента Украины какое-нибудь послание для Путина.

После визита в Украину индонезийский президент следует в Москву, чтобы встретиться с Путиным. По словам Видодо, он намерен призвать президента РФ прекратить огонь.

"Несмотря на то, что этого очень трудно достичь, я высказался о важности мирной резолюции. Я предложил передать послание президента Зеленского президенту Путину, с которым скоро встречусь", - сказал Видодо после встречи с украинским лидером.

Как передает Reuters, до полномасштабного вторжения России Украина была одним из крупнейших поставщиков пшеницы в Индонезию, но блокада портов Украины армией РФ остановила экспорт украинского зерна, что может привести к глобальному продовольственному кризису.

Видодо заявил, что он решительно настроен бороться с ростом цен на пищевые продукты и энергоносители.

"Нужно приложить все усилия, чтобы Украина могла возобновить экспорт продовольствия", – сказал он в Киеве. Президент Индонезии подчеркнул необходимость гарантий безопасности украинских поставок продовольствия, особенно морским транспортом.

Видодо также повторно пригласил Владимира Зеленского посетить саммит лидеров G20 на Бали в ноябре.

  • Как сообщала на днях The Guardian, президент Индонезии Джоко Видодо должен посетить Украину и Россию. В РФ он хочет просить Владимира Путина отдать приказ о немедленном прекращении огня
  • После встречи с индонезийским лидером в Киеве Зеленский объявил о договоренности начать безвизовый режим между Украиной и Индонезией

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