Президент и министр обороны Греции прибыли в Украину на встречу с Зеленским
В четверг, 3 ноября, президент Греции Екатерина Сакелларопулу и министр обороны Никос Панайотопулос прибыли в Киев на встречу с Владимиром Зеленским
Об этом сообщает Ekathimerini .
Ожидается частная встреча между главами государств, а также переговоры между министром обороны Греции Никосом Панайотопулосом и министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
Есть информация о том, что Греция планирует объявить о передаче Украине бронетехники и боеприпасов до 155 мм артиллерии.
Сообщается, что визит президента Греции изначально был запланирован на середину октября, однако из-за неизвестных препятствий его перенесли.
- 19 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил , что Греция начала поставлять Украине БМП-1.
- Ночью, 3 ноября, стало известно , что президент и глава минобороны Греции прибудут в Киев и передадут оружие Украине.
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