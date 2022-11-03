Президент и министр обороны Греции прибыли в Украину на встречу с Зеленским

Об этом сообщает Ekathimerini .

Ожидается частная встреча между главами государств, а также переговоры между министром обороны Греции Никосом Панайотопулосом и министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Есть информация о том, что Греция планирует объявить о передаче Украине бронетехники и боеприпасов до 155 мм артиллерии.

Сообщается, что визит президента Греции изначально был запланирован на середину октября, однако из-за неизвестных препятствий его перенесли.

19 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил , что Греция начала поставлять Украине БМП-1.

Ночью, 3 ноября, стало известно , что президент и глава минобороны Греции прибудут в Киев и передадут оружие Украине.

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