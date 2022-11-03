Об этом сообщает ieidiseis.gr.

"В четверг президент Греции отправится поездом в Киев через Польшу в сопровождении министра обороны и руководителя ее офиса", - говорится в сообщении.

В ходе визита они планируют объявить о передаче Украине бронетехники и боеприпасов до 155 мм артиллерии.

Напомним, в середине сентября стало известно, что Греция с Германией согласовали передачу Украине 40 советских БМП-1.

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