Президент и глава минобороны Греции прибудут в Киев и передадут оружие Украине
Президент Греции Екатерина Сакелларопулу и Министр национальной обороны страны Никос Панайотопулос посетят Киев, где передадут Украине БМП-1 и боеприпасы
Об этом сообщает ieidiseis.gr.
"В четверг президент Греции отправится поездом в Киев через Польшу в сопровождении министра обороны и руководителя ее офиса", - говорится в сообщении.
В ходе визита они планируют объявить о передаче Украине бронетехники и боеприпасов до 155 мм артиллерии.
- Напомним, в середине сентября стало известно, что Греция с Германией согласовали передачу Украине 40 советских БМП-1.
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