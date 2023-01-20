Президент Грузии Зурабишвили выступила против возобновления авиасообщения с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой
Об этом сообщает Эхо Кавказа со ссылкой на заявление президентки Грузии Саломе Зурабишвили.
"В то время, когда все наши страны-партнеры словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, видимо, для большинства общества позиция правительства и руководящей партии, мягко говоря, непонятна", – заявила Зурабишвили.
Президент Грузии подчеркнула, что неоднократно призывала правительство изучить вопрос притока россиян со всеми социальными и политическими параметрами. Это важно, чтобы грузины почувствовали, что их национальные интересы и безопасность учитываются и защищаются.
В заявлении Зурабишвили сказала: "Вместо полетов правительства следует позаботиться о репутации страны, категорически ответить на обвинения в ее адрес – об обходе санкций через Грузию! Все это требует серьезного государственного подхода и опровержения обвинений – категорического и подкрепленного фактами".
Президент отметила, что, несмотря на все ее усилия, не удавалось получить результат по упрощению предоставления гражданства, ведь это больше всего волнует ее земляков за рубежом, в том числе и в РФ.
"Если мы помним что-то об устаревших трюках России, мы должны понимать, что Кремль "подбрасывает" такие темы, когда надеется внести раскол между нами и нашими западными партнерами. Этого нельзя допустить!" – добавила Зурабишвили.
19 января стало известно, что глава грузинской партии власти "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе выступил за возобновление прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой.
- 1 января министерша культуры и бывшая вице-премьер Грузии Теа Цулукиани заявила, что страна не предоставит оружие Украине , поскольку правительство "не может позволить втянуть государство в очередной конфликт".
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