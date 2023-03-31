Президент Грузии Зурабишвили раскритиковала правительство: "говорят на одном языке с Москвой"
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала действующее правительство страны, отметив, что он говорит на одном языке с Москвой, когда речь идет об открытии "второго фронта" против РФ
Об этом Зурабишвили сказала, выступая с годовым отчетом перед парламентом 31 марта, сообщает издание Эхо Кавказа .
В частности, Зурабишвили назвала конспирологической теорией заявления о том, что Запад склоняет Тбилиси к открытию "второго фронта" против России.
"Грузинский народ прекрасно знает, что идея создания Евросоюза служит именно миру, а не войне. Европейский Союз в Грузии напрямую служит миру нашей страны посредством наблюдательной миссии ЕС и мирного развития", - сказала она.
В то же время Зурабишвили считает, что сценарии, моделирующие действующее правительство, "совпадают с посылами России и сепаратистов".
"Факт, что Тбилиси и Москва говорят на одном языке по поводу этого "второго фронта", - констатировала президент Грузии.
- Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что правительство страны загнало себя в изоляцию своей нейтральной политикой в отношении Украины на фоне широкомасштабной агрессии РФ.
- 23 марта одна из лидеров оппозиции Грузии Нино Бурджанадзе заявила , что победа Украины в войне откроет путь к освобождению оккупированных Россией Абхазии и Южной Осетии.
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