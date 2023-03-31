Об этом Зурабишвили сказала, выступая с годовым отчетом перед парламентом 31 марта, сообщает издание Эхо Кавказа .

В частности, Зурабишвили назвала конспирологической теорией заявления о том, что Запад склоняет Тбилиси к открытию "второго фронта" против России.

"Грузинский народ прекрасно знает, что идея создания Евросоюза служит именно миру, а не войне. Европейский Союз в Грузии напрямую служит миру нашей страны посредством наблюдательной миссии ЕС и мирного развития", - сказала она.

В то же время Зурабишвили считает, что сценарии, моделирующие действующее правительство, "совпадают с посылами России и сепаратистов".

"Факт, что Тбилиси и Москва говорят на одном языке по поводу этого "второго фронта", - констатировала президент Грузии.