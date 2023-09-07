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Президент Грузии Зурабишвили прокомментировала намерения отправить ее в отставку

7 сентября, 2023 четверг
20:50
Мир

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку на фоне попыток правящей партии объявить ей импичмент

Об этом она сказала в видеообращении, которое приводит телеканал Mtavari, сообщает грузинская редакция "Радио Свободы".

"Я никуда не уйду... Думаю, все должны забыть мечту о моей отставке", – подчеркнула Зурабишвили.

Она отметила, что будет отвечать только перед грузинским народом.

"Я отвечаю только перед вами, потому что вы меня избрали, и я чувствую большую ответственность за этот выбор. Вы выбрали меня за то, кем я являюсь и была всю свою жизнь – сторонницей Европы, сторонницей европейского будущего Грузии", – подчеркнула грузинская президентка. .

Сегодня, 7 сентября, "Грузинская мечта" собрала 80 подписей депутатов, чтобы направить их в Конституционный суд для начала процедуры объявления президенту Саломе Зурабишвили импичмента. Об этом сообщил лидер парламентской фракции этой партии Мамука Мдинарадзе, информирует ТАСС.

Депутат добавил, что парламентский комитет по процедурным вопросам проверит подлинность подписей депутатов, после чего они будут направлены в Конституционный суд Грузии. Суд имеет месяц на рассмотрение заявления, после чего парламент в течение двух недель должен будет проголосовать за импичмент.

Что известно о Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили стала президентом Грузии в 2018 году благодаря поддержке "Грузинской мечты" и ее основателя, миллиардера Бидзины Иванишвили.

Отношения президента и правительства стали ухудшаться после начала войны в Украине. Зурабишвили не раз критиковала правительство за недостаточную поддержку Украины.

Так, в феврале Саломе Зурабишвили заявила, что правительство страны загнало себя в изоляцию своей нейтральной политикой по отношению к Украине на фоне широкомасштабной агрессии РФ. А в марте она обвинила правительство в том, что оно "говорит на одном языке с Москвой".

Срок полномочий Зурабишвили истекает осенью 2024 года.

1 сентября партия власти "Грузинская мечта" объявила, что начинает процедуру импичмента Саломе Зурабишвили из-за того, что она поехала с визитами, не согласованными правительством.

Правительство не одобрило ее визит в Германию, Украину, Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, ОАЭ, Болгарию, Чехию и Израиль. Несмотря на это, 31 августа Саломе Зурабишвили все равно вылетела в ЕС.

Грузия
политика
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