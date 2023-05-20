Президент Грузии призвала к бойкоту местной авиакомпании, которая начала летать в РФ

Об этом она заявила в обращении к гражданам, передает Interpressnews.

"Я воздержусь от использования борта до тех пор, пока он находится в руках Georgian Airways, чтобы не обогащать компанию", – заявила президент Грузии

Зурабишвили призвала грузин присоединиться к бойкоту. Она добавила, что эта компания использует государство, чтобы разбогатеть и так было при всех правительствах.

"Теперь она пользуется новой реальностью, которая неприемлема для очень большой части населения", - сказала она.