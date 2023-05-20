Президент Грузии призвала к бойкоту местной авиакомпании, которая начала летать в РФ
Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways, которая начала осуществлять прямые рейсы в Москву
Об этом она заявила в обращении к гражданам, передает Interpressnews.
"Я воздержусь от использования борта до тех пор, пока он находится в руках Georgian Airways, чтобы не обогащать компанию", – заявила президент Грузии
Зурабишвили призвала грузин присоединиться к бойкоту. Она добавила, что эта компания использует государство, чтобы разбогатеть и так было при всех правительствах.
"Теперь она пользуется новой реальностью, которая неприемлема для очень большой части населения", - сказала она.
- Напомним, 11 мая стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Между странами также возобновят авиаперевозки. ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты в свою территорию.
- 15 мая Грузия разрешила первой российской авиакомпании совершать рейсы в страну. На следующий день разрешение на регулярные рейсы в Москву получила грузинская авиакомпания Georgian Airways.
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