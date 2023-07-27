Об этом она написала в Twitter.

Комментируя решение российских коллаборантов в Абхазии, грузинская лидер назвала его "противоправным".

"Я категорически осуждаю и протестую против решения так называемого парламента временно оккупированной Абхазии передать России стратегический объект – сухумский аэропорт", – заявила Зурабишвили.

"Это противоправное действие России, которое требует категорической и жесткой реакции международного сообщества!", - резюмировала президент Грузии.

Отметим, что Абхазия была образована в результате насильственной оккупации части территории Грузии российскими войсками в 2008 году. Ее "независимость" с тех пор признали только Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия.

Ранее так называемый президент непризнанной Абхазии Аслан Бжания заявил, что эта оккупированная российскими войсками территория Грузии готова стать участником так называемого Союзного государства России и Беларуси – притом, что Беларусь не признает Абхазию.