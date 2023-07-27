Президент Грузии осудила передачу РФ "властями" оккупированной Абхазии аэропорта Сухуми
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на решение так называемого парламента оккупированной Россией Абхазии передать РФ аэропорт в Сухуми
Об этом она написала в Twitter.
Комментируя решение российских коллаборантов в Абхазии, грузинская лидер назвала его "противоправным".
"Я категорически осуждаю и протестую против решения так называемого парламента временно оккупированной Абхазии передать России стратегический объект – сухумский аэропорт", – заявила Зурабишвили.
"Это противоправное действие России, которое требует категорической и жесткой реакции международного сообщества!", - резюмировала президент Грузии.
Отметим, что Абхазия была образована в результате насильственной оккупации части территории Грузии российскими войсками в 2008 году. Ее "независимость" с тех пор признали только Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия.
Ранее так называемый президент непризнанной Абхазии Аслан Бжания заявил, что эта оккупированная российскими войсками территория Грузии готова стать участником так называемого Союзного государства России и Беларуси – притом, что Беларусь не признает Абхазию.
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