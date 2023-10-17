Президент Грузии не собирается в отставку, несмотря на разрешение суда на начало импичмента

Об этом она заявила в своем обращении.

Зурабишвили отметила, что не была удивлена решением суда.

"Хочу сказать вам, общественности и всем, кто сегодня слушает: я никуда не ухожу, не уйду в отставку, буду там, где была до сих пор... Сегодня европейское будущее и демократия были убиты одним камнем. Страна, где нет баланса между ветвями власти, не может считаться демократической", – сказала она.

Зурабишвили убеждена, что Грузия, несмотря на действия властей, достигнет своей цели – европейской интеграции, в том числе и на парламентских выборах. Она также призвала оппозицию выступить против импичмента.

"Я пойду в парламент. Выйду, если мне дадут слово, если нет, то все равно выйду и скажу все, что нужно сказать", – добавила она.

Что известно о Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили стала президентом Грузии в 2018 году благодаря поддержке "Грузинской мечты" и ее основателя, миллиардера Бидзины Иванишвили. Срок полномочий Зурабишвили истекает осенью 2024 года.

Отношения президента и правительства стали ухудшаться после начала войны в Украине. Зурабишвили не раз критиковала правительство за недостаточную поддержку Украины.

Так, в феврале Саломе Зурабишвили заявила, что правительство страны загнало себя в изоляцию своей нейтральной политикой по отношению к Украине на фоне широкомасштабной агрессии РФ. А в марте она обвинила правительство в том, что оно "говорит на одном языке с Москвой".

В августе Саломе Зурабишвили запланировала турне по Европе. В то же время правительство не одобрило ее визит в Германию, Украину, Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, ОАЭ, Болгарию, Чехию и Израиль.

И 1 сентября "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента Зурабишвили из-за несогласованных с правительством визитов в Европу. Впрочем, у правящей партии не хватает необходимых для одобрения 100 голосов. Объявить импичмент Зурабишвили выйдет только при условии, что ей удастся привлечь часть депутатов от оппозиции.

3 октября конституционный суд Грузии начал рассмотрение вопроса о том, нарушила ли основной закон президент Саломе Зурабишвили, отправившись в зарубежные визиты без согласия правительства.

16 октября суд признал ее виновной в нарушении конституции, вопросы об импичменте пришлют парламенту