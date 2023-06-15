Об этом она сказала в интервью одному из украинских изданий.

"Мы бы никогда не были так близки к Европейскому Союзу, если бы не борьба украинского народа. И я думаю, что грузинский народ это очень хорошо понимает и очень благодарен за это. Потому что это путь, на который он ступил еще в начале независимости и которому никогда не изменял. И я глубоко убеждена, что никогда не изменит", - сказала президент.

"Я также убеждена, что мы присоединимся к Европейскому Союзу вместе. Возможно, не в одно и тоже время, но вместе мы будем на одной стороне", - добавила она.

Что известно о вступлении Грузии в ЕС

В рамках евроинтеграции страна должна завершить все необходимые реформы в соответствии с планом получения статуса кандидата в члены Европейского Союза.

Однако в ЕС отслеживают в шагах власти Грузии на этом пути определенные отступления. Так, в Брюсселе призвали Грузию присоединиться к санкциям против РФ и "сохранять бдительность по поводу любых возможных попыток обойти" ограничительные меры. В то же время в правящей партии Грузии заявили , что будут рассматривать санкции против РФ тогда, когда страна станет частью ЕС.

Кроме того, из-за состоявшегося в мае возобновления авиасообщения с РФ Грузии передали официальный демарш от имени 27 стран ЕС . А посол Евросоюза отметил, что такое решение Тбилиси противоречит решимости ЕС изолировать Россию из-за войны против Украины.

12 июня глава партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси надеется получить статус кандидата в члены ЕС в декабре этого года.