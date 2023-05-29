Президент Греции распустила парламент и назначила выборы на июнь
В понедельник, 29 мая, глава Греции распустил парламент и назначил выборы на 25 июня
Об этом информирует Ekathimerini .
"Президент Екатерина Сакелларопулу издала президентский указ о роспуске парламента и официальном назначении выборов на 25 июня в понедельник. Согласно указу, полученный парламент соберется в понедельник, 3 июля", - говорится в сообщении.
Этот указ тоже подписали временные министр Иоаннис Сармас и члены правительства.
Это второй раз с 1974 года, когда Греция восстановила демократию, когда происходит "двухдневный" парламент. Предыдущий раз был в 2012 году, когда после выборов не удалось сформировать правительство.
- Напомним, что в Греции 21 мая прошло голосование на парламентских выборах. Среди фаворитов – действующая власть и левая оппозиция.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.59
-
EUR
Покупка 39.98Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное