Президент Греции распустила парламент и назначила выборы на июнь

Об этом информирует Ekathimerini .

"Президент Екатерина Сакелларопулу издала президентский указ о роспуске парламента и официальном назначении выборов на 25 июня в понедельник. Согласно указу, полученный парламент соберется в понедельник, 3 июля", - говорится в сообщении.

Этот указ тоже подписали временные министр Иоаннис Сармас и члены правительства.

Это второй раз с 1974 года, когда Греция восстановила демократию, когда происходит "двухдневный" парламент. Предыдущий раз был в 2012 году, когда после выборов не удалось сформировать правительство.