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Война с Россией: хроника
Главная Общество Президент Германии Штайнмайер собирался в Киев, но Зеленский отказался встречаться с ним

Президент Германии Штайнмайер собирался в Киев, но Зеленский отказался встречаться с ним

12 апреля, 2022 вторник
19:28
Общество

Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что президент Украины не имел намерения встречаться с ним

Об этом Штайнмайер заявил сегодня на брифинге во время своего визита в Варшаву, сообщает немецкое издание Tagesschau.

По словам президента ФРГ, президент Польши Анджей Дуда предложил ему посетить украинскую столицу вместе с главами Литвы, Латвии и Эстонии, "чтобы послать мощный сигнал общеевропейской солидарности с Украиной".

"Я был к этому готов. Но, пожалуй, и я должен признать, в Киеве этого не хотят", – сказал Штайнмайер.

Ранее Bild со ссылкой на источники в правительстве Украины сообщил , что Штайнмайер хотел посетить Киев 13 апреля. Однако, по данным издания, сейчас президент Владимир Зеленский не хочет встречаться с ним из-за прошлых тесных связей немецкого политика с Россией. В то же время в Киеве не исключили возможности такой встречи в будущем.

Отметим, что сегодня Штайнмайер находится с визитом в Польше, где он встретился, в частности, с президентом Анджеем Дудой. Основная тема визита – война России против Украины.

  • Напомним, Штайнмайер признал, что его приверженность России была ошибкой, только в начале апреля. До этого он активно выступал за сотрудничество с РФ и постройку Северного потока - 2. Также его авторству приписывают печально известную "формулу Штайнмайера", согласно которой предлагался российский вариант внедрения Минских соглашений.
  • Однако теперь Штайнмайер призывает созвать трибунал по военным преступлениям России и президента Владимира Путина.

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война с Россией
Владимир Зеленский
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