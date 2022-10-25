English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Президент Германии Штайнмайер прибыл в Украину

Президент Германии Штайнмайер прибыл в Украину

25 октября, 2022 вторник
07:49
Мир

Утром 25 октября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с визитом в Украину

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Германии Керстин Гаммелин в твиттере .

"Наша солидарность незыблема, и такой она останется. Федеральный президент Штайнмайер прибыл в Украину", - говорится в сообщении.

"Для меня было важно, особенно сейчас на этой фазе воздушных атак с беспилотниками, крылатыми ракетами и ракетами, послать украинцам месседж солидарности", - сказал Штайнмайер по прибытии, цитирует Deutsche Welle .

Он отметил, что Германия будет поддерживать Украину экономически, политически и в военном плане. Также он отметил "мужество, силу духа и неуступчивость" украинцев.

Издание Welt пишет, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Киеве планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечают также, что Штайнмайер собственными глазами хочет увидеть разрушения, вызванные атакой России на Украину.

Кроме того, на сайте президента ФРГ анонсирована встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Это третья попытка президента Германии приехать в Украину с начала войны. Ранее его визит планировался на минувший четверг, однако его пришлось отложить из соображений безопасности. Несколькими днями ранее Россия осуществила массированный обстрел всей территории Украины.

  • 12 апреля стало известно, что президент Германии Штайнмайер впервые за время полномасштабной войны планировал визит в Киев, однако ему отказали. Посол Украины в ФРГ заявил, что вместо Штайнмайера в Украине ожидают Шольца.
  • 13 апреля Владимир Зеленский заявил, что никакого официального обращения от Штайнмайера относительно визита в Украину он не получал .
  • 5 мая стало известно, что Штайнмайер заявил о готовности провести переговоры с Владимиром Зеленским. В тот же день он получил приглашение от президента посетить Киев.
  • 19 октября Штайнмайер отменил запланированный визит в Украину из соображений безопасности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Общество
Украина
Германия
Франк-Вальтер Штайнмаер
Читайте также:
Путін
22 октября, 2022 суббота
Путин понимает, что вывод войск из Украины – это конец власти и жизни, - экс-советник Назарбаева
Сергій Шойгу
24 октября, 2022 понедельник
В ISW сказали, зачем Шойгу звонил странам НАТО и обвинял Украину в приготовлении провокаций с "грязной бомбой"
лукашенко з путіним
24 октября, 2022 понедельник
"Вопрос нескольких месяцев": белорусская журналистка Радина о вступлении Беларуси в войну против Украины
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.83
    Покупка 39.83
    Продажа 40.63
  • EUR
    Покупка 38.31
    Продажа 39.38
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
25 октября
09:04
Отечественная компания закупила VAC-аппараты для лечения раненых
08:54
Под Мелитополем ночью прогремели 7 взрывов
08:42
Николай Княжицкий
Зудьфикары и Фатехи
08:42
Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 25 октября
08:32
российские солдаты
РФ нанесла 3 ракетных и 12 авиационных ударов по украинским территориям в течение суток
08:22
"Селтик" - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
08:20
ВСУ
ВСУ отразили атаки врага в районах 10 населенных пунктов и нанесли авиацией 30 ударов по сосредоточениям врага
08:15
OPINION
"Грязная бомба" имени Шойгу – Путина
07:24
Генштаб: Оккупанты готовят оборонные позиции и эвакуируют персонал разных сфер на Херсонщине, во Львово перебросили мобилизованных
06:57
Российские войска не уходят из Херсона и готовятся обороняться, - ISW
06:37
В РФ растет влияние Пригожина, его военная структура впоследствии может угрожать режиму Путина, - ISW
06:30
Эксклюзив
В Запорожье оккупанты заставляют фермеров продолжать работу, угрожая забрать бизнес, - депутат облсовета Лишенко
06:06
Джо Байден
Байден отреагировал на объявление нового премьера Британии: достаточно новаторская веха
06:00
Рамзан Кадыров
Кадыров заявил, что "спецоперация" обернулась войной уже на территории России
05:38
Маск поссорился с Каспаровым из-за критики его "мирного плана" окончания войны в Украине
05:32
Google
Google откроет школу высоких технологий
05:02
Вслед за Шойгу обзвон коллег по "грязной ядерной бомбе" Украины сделал глава Генштаба РФ
04:36
На Юге силы обороны уничтожали вражеские ПВО, ЗРК, склады боеприпасов, опорные пункты и скопления оккупантов
04:09
Пока без оружия. Резников впервые побеседовал с министром обороны Израиля Ганцом
03:43
сборная Росии
"Это катастрофа. Нас выкинут отовсюду": Россия включит клубы из оккупированных регионов в чемпионат РФ по футболу
03:17
Кулеба поговорил с Блинкеном о ядерном шантаже России и поставках ПВО
02:50
Финские сейсмологи снова зафиксировали взрывы вблизи Северных потоков
02:24
Украинский Красный Крест требует санкций против российского за сбор средств для семей мобилизованных
01:58
В Молдове наказала мужчину за нападение на украинскую журналистку во время акции у посольства России
01:32
С 24 февраля Россия совершила 85 атак на объекты энергетики Украины, большинство из них – в октябре.
01:08
Залужный поделился украинским опытом противодействия массированным атакам Shahed-136 с генералом США Марком Милли
01:01
"Обсудили новый пакет помощи США": Резников о результатах разговора с Остином
00:46
"Попытки не разгневать Россию не отличаются от попыток задобрить террористов": украинские евреи обратились к власти Израиля
00:44
Обновлено
Обвинение РФ по "грязной бомбе": в Украину по приглашению Кулебы едут эксперты МАГАТЭ
00:29
Расследователи обнаружили подразделение российских военных инженеров, наводящих ракеты на гражданские объекты Украины. Список
00:08
Иран
В Иране обещают "отреагировать", если будет доказано, что Россия использует их дроны в войне против Украины
2022, понедельник
24 октября
23:35
Эксклюзив
Оккупанты в Запорожье перерегистрируют жилье по своим "законам", - депутат облсовета Лишенко
23:27
Либералы призывают Байдена пересмотреть стратегию по Украине, - The Washington Post
23:20
В Брянской области на железной дороге произошел взрыв недалеко от границы с Беларусью: движение эшелонов веткой заблокировано
22:32
Украинские воины сбили третий вертолет окупантов за сутки
22:23
"России этого уже не изменить": Зеленский рассказал о достижениях украинцев за 8 месяцев полномасштабной войны
22:20
Россияне вербуют в армию заключенных из РФ и временно оккупированных территорий
22:12
Аналитика
Сергей Згурец
Санкции против Росатома завершат сагу ядерного шантажа РФ. Колонка Сергея Згурца
21:40
"Без помощи ЕС Украине российские танки могут добраться до Будапешта": в МИД ответили на заявление Орбана
21:38
В ООН прокомментировали призыв российского пропагандиста Красовского убивать украинских детей
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV