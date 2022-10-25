Президент Германии Штайнмайер прибыл в Украину

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Германии Керстин Гаммелин в твиттере .

"Наша солидарность незыблема, и такой она останется. Федеральный президент Штайнмайер прибыл в Украину", - говорится в сообщении.

"Для меня было важно, особенно сейчас на этой фазе воздушных атак с беспилотниками, крылатыми ракетами и ракетами, послать украинцам месседж солидарности", - сказал Штайнмайер по прибытии, цитирует Deutsche Welle .

Он отметил, что Германия будет поддерживать Украину экономически, политически и в военном плане. Также он отметил "мужество, силу духа и неуступчивость" украинцев.

Издание Welt пишет, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Киеве планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечают также, что Штайнмайер собственными глазами хочет увидеть разрушения, вызванные атакой России на Украину.

Кроме того, на сайте президента ФРГ анонсирована встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Это третья попытка президента Германии приехать в Украину с начала войны. Ранее его визит планировался на минувший четверг, однако его пришлось отложить из соображений безопасности. Несколькими днями ранее Россия осуществила массированный обстрел всей территории Украины.

12 апреля стало известно, что президент Германии Штайнмайер впервые за время полномасштабной войны планировал визит в Киев, однако ему отказали. Посол Украины в ФРГ заявил, что вместо Штайнмайера в Украине ожидают Шольца.

13 апреля Владимир Зеленский заявил, что никакого официального обращения от Штайнмайера относительно визита в Украину он не получал .

5 мая стало известно, что Штайнмайер заявил о готовности провести переговоры с Владимиром Зеленским. В тот же день он получил приглашение от президента посетить Киев.

19 октября Штайнмайер отменил запланированный визит в Украину из соображений безопасности.