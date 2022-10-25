Президент Германии Штайнмайер прибыл в Украину
Утром 25 октября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с визитом в Украину
Об этом сообщила пресс-секретарь президента Германии Керстин Гаммелин в твиттере .
"Наша солидарность незыблема, и такой она останется. Федеральный президент Штайнмайер прибыл в Украину", - говорится в сообщении.
"Для меня было важно, особенно сейчас на этой фазе воздушных атак с беспилотниками, крылатыми ракетами и ракетами, послать украинцам месседж солидарности", - сказал Штайнмайер по прибытии, цитирует Deutsche Welle .
Он отметил, что Германия будет поддерживать Украину экономически, политически и в военном плане. Также он отметил "мужество, силу духа и неуступчивость" украинцев.
Издание Welt пишет, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Киеве планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечают также, что Штайнмайер собственными глазами хочет увидеть разрушения, вызванные атакой России на Украину.
Кроме того, на сайте президента ФРГ анонсирована встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Это третья попытка президента Германии приехать в Украину с начала войны. Ранее его визит планировался на минувший четверг, однако его пришлось отложить из соображений безопасности. Несколькими днями ранее Россия осуществила массированный обстрел всей территории Украины.
- 12 апреля стало известно, что президент Германии Штайнмайер впервые за время полномасштабной войны планировал визит в Киев, однако ему отказали. Посол Украины в ФРГ заявил, что вместо Штайнмайера в Украине ожидают Шольца.
- 13 апреля Владимир Зеленский заявил, что никакого официального обращения от Штайнмайера относительно визита в Украину он не получал .
- 5 мая стало известно, что Штайнмайер заявил о готовности провести переговоры с Владимиром Зеленским. В тот же день он получил приглашение от президента посетить Киев.
- 19 октября Штайнмайер отменил запланированный визит в Украину из соображений безопасности.
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