Президент Германии Штайнмайер назвал правильным осторожный подход своего правительства к поставкам Украине тяжелого вооружения
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал осторожный подход канцлера Олафа Шольца к предоставлению танков Украине, объяснив, что это может обострить конфликт
Об этом сообщает Tagesschau .
Президент Германии утверждает, что каждый ответственный политик должен задать себе вопрос, когда и при каких обстоятельствах конфликт может резко обостриться.
"Это следует учитывать, а также оценивать цену отсутствия поддержки", – добавил Штайнмайер.
Он подчеркнул, что Германия поддерживает Украину "существенно и постоянно". При этом политик отметил, что президент РФ Владимир Путин рискует "политическим, социальным и экономическим развалом своей страны ради своих имперских целей".
- 20 января новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил , что решение по поставкам танков будет принято в течение следующих нескольких дней.
- 17 января Владимир Зеленский побеседовал с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером о наращивании оборонной поддержки Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 42.12Продажа 43.1
- Актуальное
- Важное