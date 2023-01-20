Об этом сообщает Tagesschau .

Президент Германии утверждает, что каждый ответственный политик должен задать себе вопрос, когда и при каких обстоятельствах конфликт может резко обостриться.

"Это следует учитывать, а также оценивать цену отсутствия поддержки", – добавил Штайнмайер.

Он подчеркнул, что Германия поддерживает Украину "существенно и постоянно". При этом политик отметил, что президент РФ Владимир Путин рискует "политическим, социальным и экономическим развалом своей страны ради своих имперских целей".

20 января новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил , что решение по поставкам танков будет принято в течение следующих нескольких дней.

17 января Владимир Зеленский побеседовал с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером о наращивании оборонной поддержки Украины.