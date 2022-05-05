Президент Германии Штайнмайер готов встретиться с Зеленским. Визит возможен вместе с Шольцом и Бербок

Об этом он сказал во время визита в Румынию, передает ntv.

"Мы, немцы, поддерживаем Украину всем сердцем. И, конечно, также путем обсуждения с моим украинским коллегой, если это возможно", - сказал Штайнмайер в Бухаресте.

В то же время, свое желание посетить Украину подтвердила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, впрочем, она не назвала сроки, ссылаясь на меры безопасности. "Такие поездки тщательно готовятся", – цитирует политика Welt .

Бербок при этом отметила, что вместе с канцлером Олафом Шольцом "уже дала понять, что для нас важно побывать на месте, но мы должны были реорганизовать то, что было запланировано изначально".

Как сообщалось, ранее Бербок и Шольц заявили, что не могут уехать в Украину, пока там не побывает с визитом президент ФРГ.

За скоординированный визит Олафа Шольца и Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев высказалась вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт: "Это был бы хороший и правильный сигнал".

Немецкий политик отметила, что визит очень желателен: "Доверие также связано с тем, как и на каком уровне мы разговариваем друг с другом".

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