Президент Германии Штайнмайер 6 октября посетит Украину
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит с визитом Украину 6 октября
Об этом сообщает канцелярия президента.
"Штайнмайер отправится в Украину 6 октября по приглашению президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.
Президента Германии будет сопровождать жена.
В ходе визита Штайнмайер примет участие в памятном мероприятии по случаю 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яру.
Он также проведет встречу с чиновниками.
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