Президент Германии Штайнмайер 6 октября посетит Украину

Об этом сообщает канцелярия президента.

"Штайнмайер отправится в Украину 6 октября по приглашению президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Президента Германии будет сопровождать жена.

В ходе визита Штайнмайер примет участие в памятном мероприятии по случаю 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яру.

Он также проведет встречу с чиновниками.