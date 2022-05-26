Президент Германии призвал Путина немедленно вывести войска из Украины и начать переговоры с Зеленским
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал главу РФ Владимира Путина начать переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также требует прекращения боевых действий на украинской территории
Об этом сообщает DW.
"Господин Путин, прекратите страдания и разрушения в Украине! Выведите свои войска! И не отказывайтесь от прямых и серьезных переговоров с президентом Зеленским!" – обратился Штайнмайер к российскому президенту.
Он отметил, что "агрессивная война Путина затрагивает не только людей в Украине". Так, цены на зерно в мире выросли, ведь Россия блокирует в украинских портах экспорт миллионов тонн зерна.
"Многим регионам мира в ближайшие месяцы грозят голод и смерть, особенно в Восточной и Южной Африке", – предупредил он.
Немецкий президент добавил, что "последствия войны Путина ударят по государствам, которые еще не оправились от пандемии коронавируса, и по регионам, где почва из-за климатического кризиса высыхает и становится неплодородной".
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