Об этом сообщает DW.

"Господин Путин, прекратите страдания и разрушения в Украине! Выведите свои войска! И не отказывайтесь от прямых и серьезных переговоров с президентом Зеленским!" – обратился Штайнмайер к российскому президенту.

Он отметил, что "агрессивная война Путина затрагивает не только людей в Украине". Так, цены на зерно в мире выросли, ведь Россия блокирует в украинских портах экспорт миллионов тонн зерна.

"Многим регионам мира в ближайшие месяцы грозят голод и смерть, особенно в Восточной и Южной Африке", – предупредил он.

Немецкий президент добавил, что "последствия войны Путина ударят по государствам, которые еще не оправились от пандемии коронавируса, и по регионам, где почва из-за климатического кризиса высыхает и становится неплодородной".

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