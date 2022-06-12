Об этом Штайнмайер сообщил в интервью Bild am Sonntag.

"Я знаю, что это будет непросто, но хотел бы, чтобы мы провели дебаты по обязательной социальной службе", - сказал он.

Президент ФРГ оставил открытым вопрос о продолжительности такой службы, отметив, что она не обязательно должна длиться год, можно было бы выбрать другой срок.

"Не стало ли бы полезным для нашей страны, если бы женщины и мужчины на определенный срок предлагали свои услуги обществу?" – спросил он.

По его словам, обязательную службу можно было бы проходить как в армии, так и в домах престарелых и инвалидов и в приютах для беспризорных. Президент считает, что это укрепит демократию и сплоченность общества.

"Именно сейчас, когда терпимость к другому образу жизни и мысли снижается, обязательная служба может стать особенно ценной. Человек будет выходить из своего маленького мира, будет встречать других людей, помогать согражданам в тяжелых ситуациях. Это будет разрушать предрассудки и укреплять чувство солидарности", - считает Штайнмайер.

В то же время президент заявил, что не считает разумным возвращение воинской обязанности в Германии.

"Я был за военную службу, пока она существовала. Теперь она упразднена, у нас другой бундесвер с совершенно другими структурами. Я не советую снова начинать дебаты о возвращении воинской обязанности", - сказал он.

Между тем, министр по делам семьи ФРГ Лиза Паус отвергла предложение Штайнмайера.

"Нам следует сохранить свободу на личное решение за молодыми людьми, которые и так уже особенно пострадали при пандемии COVID-19, однако проявили солидарность со старшим поколением. Добровольный вклад не должен превращаться в обязанность", - заявила представитель партии "зеленых".

4 июня немецкий парламент дополнительно выделил 100 млрд евро на оборону. На них в ближайшие годы планируют закупить самое современное вооружение для немецкой армии, в том числе самолеты, танки, боеприпасы, а также приборы ночного видения и средства связи.

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