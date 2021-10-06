Президент Германии почтил жертв Корюковской трагедии
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил город Корюковка Черниговской области, где почтил память жертв Корюковской трагедии во время Второй мировой войны
Об этом сообщила пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Вместе с Штайнмайером в визите участвует вицепремьер-министр Алексей Резников.
Они возложили цветы к месту захоронения и памятнику жертвам трагедии, посетили местный исторический музей. Штайнмайер пообщался с историками относительно событий, произошедших в Корюковке в 1943 году.
Также он встретился с коллективом и школьниками Корюковской общеобразовательной школы №1.
Корюковская трагедия - массовое убийство 6700 жителей села Корюковка 1-2 марта 1943 отрядами СС и венгерской военной жандармерии.
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