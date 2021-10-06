Президент Германии почтил жертв Корюковской трагедии

Об этом сообщила пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Вместе с Штайнмайером в визите участвует вицепремьер-министр Алексей Резников.

Они возложили цветы к месту захоронения и памятнику жертвам трагедии, посетили местный исторический музей. Штайнмайер пообщался с историками относительно событий, произошедших в Корюковке в 1943 году.

Также он встретился с коллективом и школьниками Корюковской общеобразовательной школы №1.

Корюковская трагедия - массовое убийство 6700 жителей села Корюковка 1-2 марта 1943 отрядами СС и венгерской военной жандармерии.