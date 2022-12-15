Это заявление президент Ганы сделал на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, информирует BBC.

"Сегодня на нашей северной границе российские наемники. Буркина-Фасо вслед за Мали вступила в соглашение о наймах сил "Вагнера", - сказал он.

Глава государства добавил, что по его информации, как платеж им выделена шахта в южной части Буркины.

"Премьер-министр Буркина-Фасо провел в Москве 10 дней. То, что они работают на нашей северной границе, особенно неудобно для нас и Ганы", - сказал он.

В правительстве Буркина-Фасо пока не комментировали эту информацию.

Представительница французского МИД Анн-Клер Лежандр в ответ на вопросы журналиста заявила: "Наша позиция по "Вагнеру" известна. "Вагнер" отметился в Африке политикой хищничества и разграбления, которая вредит суверенитету государств. Ополчение "Вагнера" особенно отличилось в Мозамбике и Мали. Очевидно, что это известно властям Буркина-Фасо".

В официальном телеграмм-канале создателя "Группы Вагнера" Евгения Пригожина появился ответ на запрос агентства Рейтер о заявлении президента Ганы:

"Теперь в отношении "Вагнера". "Вагнер" сам разберется, где ему находиться, а где нет. Одно могу сказать с уверенностью: "Вагнер" не разрабатывает шахты, не добывает золото и не занимается другими экономическими проектами, для того чтобы не было необходимости сопротивляться санкциям и другим финансовым ограничениям".

Отметим, Гана решительно осудила российскую агрессию против Украины.

В конце ноября стало известно, что по базе вагнеровцев в городе Босангоа в ЦАР был нанесен авиаудар.

Также сегодня, 29 ноября, Пригожин подтвердил , что гражданин Замбии, отбывавший наказание в колонии в РФ, был завербован в ПИК Вагнера и позже погиб в Украине.

В тот же день издание The Daily Beast со ссылкой на высокопоставленных офицеров ЦАР сообщило , что ПИК Вагнера начала вербовать повстанцев, содержавшихся в тюрьмах Центральноафриканской республики, для участия в военных действиях в других регионах, в том числе в Украине.

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