Об этом сообщает CCTV.

Визит продлится до 7 апреля.

Два европейских лидера встретятся с главой КНР Си Цзиньпином. Они обсудят ситуацию вокруг Украины.

В последний раз лидеры Франции и Китая встречались на полях саммита G20 в ноябре 2022 года.

Лидеры стран ЕС надеются, что Си может повлиять на Россию для прекращения войны, которую она ведет против Украины.