Президент Франция и глава Еврокомиссии прибыли в Китай: будут говорить об Украине
Эмманюэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен прибыли в Китай, где на встрече с Си Цзиньпином будут говорить, в частности, и об Украине
Об этом сообщает CCTV.
Визит продлится до 7 апреля.
Два европейских лидера встретятся с главой КНР Си Цзиньпином. Они обсудят ситуацию вокруг Украины.
В последний раз лидеры Франции и Китая встречались на полях саммита G20 в ноябре 2022 года.
Лидеры стран ЕС надеются, что Си может повлиять на Россию для прекращения войны, которую она ведет против Украины.
- Напомним, 31 марта Китай посетил премьер-министр Испании Педро Санчес. В апреле, по данным СМИ, в КНР приедет глава МИД Германии Анналена Бербок.
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