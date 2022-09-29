Президент Франции призвал Норвегию помочь ограничить цены на газ

Об этом сообщает Le Figaro.

28 сентября Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Норвегию, являющуюся сегодня крупнейшим поставщиком газа в Европе, "усилить свои действия" для борьбы со стремительным ростом цен на газ, вызванных войной в Украине и газовым шантажом Москвы.

Известно, что Макрон во время телефонного разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере "приветствовал усилия Норвегии увеличить свой экспорт и способствовать уменьшению зависимости Европы от российских углеводородов". А также призвал ее усиливать свои действия по борьбе с повышением цен на энергоносители в Европе.

Беседа лидеров двух стран сосредоточилась также на проведении в Праге 6 октября первого заседания Европейского политического сообщества, которое было инициировано Макроном еще в мае и целью обеспечить регулярный межправительственный диалог между государствами-членами Европейского Союза и другими странами: Украиной, Британией, Турцией, Норвегией и т.д.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил , что дипломатические усилия президента Франции Эмманюэля Макрона в ответ на войну в Украине были провальными и вредными для Киева.

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