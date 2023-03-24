Президент Франции поедет в Китай вместе с главой Еврокомиссии
Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе посетят Китай, чтобы представить "единый европейский голос"
Об этом Эмманюэль Макрон заявил на пресс-конференции в Брюсселе после завершения саммита Евросоюза, передает Интерфакс.
"Я предложил главе фон дер Ляйен сопровождать меня часть визита, чтобы представить Пекину единый (европейский) голос", – сказал президент.
Ранее сообщалось, что Макрон отправится в длительную поездку, которая планировалась уже давно, в Китай 4 апреля. В частности, он призвал коллег приложить максимальные усилия, чтобы Китай не поддерживал вторжение России. Для этого он и едет в КНР.
- Напомним, к годовщине начала полномасштабной войны Китай опубликовал свое видение того, как завершить войну между Россией и Украиной.
- 20 марта в Москве состоялась встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась 4,5 часа.
- 21 марта Си Цзиньпин на встрече в Кремле с Путиным заявил, что "конфликты должны решаться путем диалога и переговоров", комментируя войну в Украине.
- В Bloomberg со ссылкой на данные источников утверждают: чиновники США обеспокоены тем, что Китай может попытаться заверить некоторые страны в нежелании Вашингтона мира в Украине и навязать им свой "мирный план".
- Премьер-министр Испании Педро Санчес на следующей неделе должен посетить Китай, сообщается, что разговор об Украине будет в повестке дня.
- Также сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время визита в КНР предложит "клуб мира" с Китаем для посредничества в прекращении войны РФ против Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.03
Покупка 38.03Продажа 38.79
-
EUR
Покупка 40.56Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное