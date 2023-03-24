Президент Франции поедет в Китай вместе с главой Еврокомиссии

Об этом Эмманюэль Макрон заявил на пресс-конференции в Брюсселе после завершения саммита Евросоюза, передает Интерфакс.

"Я предложил главе фон дер Ляйен сопровождать меня часть визита, чтобы представить Пекину единый (европейский) голос", – сказал президент.

Ранее сообщалось, что Макрон отправится в длительную поездку, которая планировалась уже давно, в Китай 4 апреля. В частности, он призвал коллег приложить максимальные усилия, чтобы Китай не поддерживал вторжение России. Для этого он и едет в КНР.