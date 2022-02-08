Президент Франции Макрон прибыл в Украину

Об этом сообщает посол Франции в Украине Этьен де Понс.



"Имею честь приветствовать в Киеве президента Эммануэля Макрона, прибывшего на встречу с Владимиром Зеленским, и министра Жан-Ива Ле Дриана, который встретится с министром Дмитрием Кулебой. Впереди - очень насыщенный день", - написал он в Twitter.

Напомним, в понедельник Эммануэль Макрон встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. После переговоров Макрон заявил , что РФ и Франция должны вместе построить гарантии безопасности. Также стало известно, что президенты России и Франции договорились о снижении напряжения вокруг ситуации в Украине и выводе из Беларуси российских военных, вовлеченных в учения "Союзная решимость-2022".