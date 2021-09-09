Президент Франции Макрон лично уговаривал Мбаппе остаться в ПСЖ, - Marca
Президент Франции Эммануэль Макрон лично уговаривал Килиана Мбаппе остаться в ПСЖ
Об этом сообщает Marca.
По информации издания, президент Франции Эммануэль Макрон пытается повлиять на решение Килиана Мбаппе покинуть Париж. Футболист получал личные сообщения от Макрона с просьбой остаться в ПСЖ. Не исключено, что Макрон снова выйдет на связь с Мбаппе.
Также Мбаппе попытаются убедить остаться звездные одноклубники - аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар.
ПСЖ уже предложил форварду новый контракт с зарплатой в 25 млн евро в год, но получили отказ. Ожидается, что в октябре парижане предложат Мбаппе контракт на 2 года с высокой зарплатой и поддержку в развитии его личных проектов.
Нынешний контракт Мбаппе с ПСЖ розразований к лету 2022 года.
- 31 августа сообщалось, что Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ и бесплатно перейдет в "Реал" летом 2022 года.
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