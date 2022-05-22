Президент форума в Давосе призвал создать для Украины "план Маршалла"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

"Даже без мирного соглашения мы должны начать работу над реконструкцией, по крайней мере, на территориях, которые находятся под контролем Украины. Нам нужен план Маршалла для Украины", - сказал Бренде.

Президент форума планирует в этот план привлечь лидеров бизнеса.

Бренде сказал, что хочет призвать к такому плану на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе.

"Для этого мы также соберем генеральных директоров – под лозунгом "Генеральные директора для Украины". Важную роль в восстановлении должен играть частный сектор", – сказал чиновник.