Президент форума в Давосе призвал создать для Украины "план Маршалла"
Президент Всемирного экономического форума в Давосе Берге Бренде призвал к "плану Маршалла" для восстановления Украины
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .
"Даже без мирного соглашения мы должны начать работу над реконструкцией, по крайней мере, на территориях, которые находятся под контролем Украины. Нам нужен план Маршалла для Украины", - сказал Бренде.
Президент форума планирует в этот план привлечь лидеров бизнеса.
Бренде сказал, что хочет призвать к такому плану на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе.
"Для этого мы также соберем генеральных директоров – под лозунгом "Генеральные директора для Украины". Важную роль в восстановлении должен играть частный сектор", – сказал чиновник.
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