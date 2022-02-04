Президент Финляндии выступил за пересмотр Минских соглашений
Президент Финляндии Саули Нииностио заявил о необходимости пересмотра Минских соглашений, чтобы найти решение по разрешению кризиса в отношениях между Украиной и Россией
Об этом сообщает Reuters.
По словам Ниинностио, президент РФ Владимир Путин упомянул Минские соглашения в недавнем разговоре с ним.
"Возможным решением и наиболее возможным решением (в текущей ситуации) может быть выполнение Минских соглашений или достижение значительного прогресса в их реализации", - заявил Нииностио.
По словам президента Финляндии, одной из сложнейших тем для урегулирования соглашения будет требование Москвы предоставить временно оккупированным территориям Донбасса автономный статус и право вето на внешние отношения Украины.
Относительно перечня требований России в контексте Минских соглашений Нииностио отметил, что сохранение контроля над вооружениями и предотвращение возможных военных рисков были одними из ключевых моментов, которые могут привести к выходу из нынешнего тупика в переговорах по урегулированию кризиса.
- Напомним, 31 января секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что исполнение Минских соглашений означает уничтожение Украины.
- Впоследствии Путин обвинил Украину в "хроническом саботаже" Минских договоренностей.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что иностранные партнеры не давят на Украину для выполнения Минских соглашений по Донбассу на условиях России.
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