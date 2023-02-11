Президент Финляндии верит, что страна может стать полноправным членом НАТО до июля

Об этом Нииностио рассказал в интервью STT.

Президент Саули Ниинисте считает, что Финляндия и Швеция в качестве полноправных членов НАТО примут участие в саммите оборонного альянса в Вильнюсе следующего июля.

Он отметил, что если это не получится решить до саммита в Вильнюсе, это создаст очень много вопросов.

Президент Финляндии отметил, что в начале пути – весной 2022 года – Хельсинки и Стокгольму подавали сигналы о том, что они могут очень быстро вступить в Альянс, и то, что далее усложнился процесс, стало проблемой не только Швеции и Финляндии.

"Конечно, я уже вижу, что для НАТО это уже проблема и страны НАТО тоже удивлены", - отметил президент.