Президент Финляндии верит, что страна может стать полноправным членом НАТО до июля
Президент Финляндии Саули Нииностио верит, что Финляндия и Швеция смогут стать полноправными членами НАТО еще до июльского саммита НАТО в Вильнюсе
Об этом Нииностио рассказал в интервью STT.
Президент Саули Ниинисте считает, что Финляндия и Швеция в качестве полноправных членов НАТО примут участие в саммите оборонного альянса в Вильнюсе следующего июля.
Он отметил, что если это не получится решить до саммита в Вильнюсе, это создаст очень много вопросов.
Президент Финляндии отметил, что в начале пути – весной 2022 года – Хельсинки и Стокгольму подавали сигналы о том, что они могут очень быстро вступить в Альянс, и то, что далее усложнился процесс, стало проблемой не только Швеции и Финляндии.
"Конечно, я уже вижу, что для НАТО это уже проблема и страны НАТО тоже удивлены", - отметил президент.
- 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.
- 28 июня, перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
- 29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Североатлантическому союзу.
- 21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Палудан сжег Коран. МИД Турции призвал расследовать инцидент.
- Позже Финляндия объявила, что не исключает рассмотрение членства в НАТО без привязки к Швеции, хотя обе страны одновременно подали заявки на вступление в июле 2022 года.
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