Президент Финляндии сегодня обсудит войну в Украине с Путиным
Президент Финляндии Саули Ниинистьо обсудит ситуацию с президентом России Владимиром Путиным после того, как пообщался с Владимиром Зеленским
Об этом сообщило правительство Финляндии, передает CNN .
11 марта Ниинистьо уже пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Президенты обсудили ситуацию войны в Украине и поддержку и помощь Финляндией Украине. Особыми темами была необходимость обеспечения безопасной эвакуации гражданского населения через гуманитарные коридоры и безопасность ядерных объектов. Президенты согласились продолжать контакты", - говорится в сообщении правительства.
Беседа Нииностио и Путина запланирована также на пятницу.
Финляндия не является членом НАТО и имеет нейтральные отношения с РФ. Однако Ниинистьо выразил соболезнования украинскому народу, который "храбро борется за свою страну" во время встречи с президентом США Джо Байденом 4 марта в Овальном кабинете.
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