Президент Финляндии сегодня обсудит войну в Украине с Путиным

Об этом сообщило правительство Финляндии, передает CNN .



11 марта Ниинистьо уже пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским.



"Президенты обсудили ситуацию войны в Украине и поддержку и помощь Финляндией Украине. Особыми темами была необходимость обеспечения безопасной эвакуации гражданского населения через гуманитарные коридоры и безопасность ядерных объектов. Президенты согласились продолжать контакты", - говорится в сообщении правительства.



Беседа Нииностио и Путина запланирована также на пятницу.



Финляндия не является членом НАТО и имеет нейтральные отношения с РФ. Однако Ниинистьо выразил соболезнования украинскому народу, который "храбро борется за свою страну" во время встречи с президентом США Джо Байденом 4 марта в Овальном кабинете.



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