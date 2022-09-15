Президент Финляндии предлагает отменить упрощенный визовый режим для россиян, покупающих недвижимость в стране
Президент Финляндии Саули Нииностио считает, что владение недвижимостью в стране больше не должно быть смягчающим основанием для получения визы
Об этом сообщает издание Yle .
Нииностио заявил, что условия для получения гражданами РФ туристических виз уже ужесточились, поэтому теперь пора отменить упрощенный режим и для тех, кто покупает недвижимость в стране.
"Факт наличия у человека дачи, квартиры или другой недвижимости в Финляндии мы рассматривали как смягчающие условия для получения визы. Следует заявить, что это больше не будет благоприятным фактором для владельцев недвижимости со дня объявления", - сказал он.
По мнению президента, это может снизить интерес россиян к покупке недвижимости в Финляндии.
На вопрос, стоит ли Финляндии полностью закрыть границы для россиян, как это сделали страны Балтии и Польша, Нииностио напомнил, что граждане РФ по-прежнему получают визы в других странах ЕС. По его мнению, Европа должна принять совместное решение по выдаче виз для россиян.
- 13 августа Финляндия, Литва, Латвия и Эстония заявили, что введут визовые ограничения для россиян, несмотря на решение ЕС .
- 13 сентября стало известно, что 9 стран ЕС – Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды – прекратили оформлять туристические визы гражданам России.
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