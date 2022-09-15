Об этом сообщает издание Yle .

Нииностио заявил, что условия для получения гражданами РФ туристических виз уже ужесточились, поэтому теперь пора отменить упрощенный режим и для тех, кто покупает недвижимость в стране.

"Факт наличия у человека дачи, квартиры или другой недвижимости в Финляндии мы рассматривали как смягчающие условия для получения визы. Следует заявить, что это больше не будет благоприятным фактором для владельцев недвижимости со дня объявления", - сказал он.

По мнению президента, это может снизить интерес россиян к покупке недвижимости в Финляндии.

На вопрос, стоит ли Финляндии полностью закрыть границы для россиян, как это сделали страны Балтии и Польша, Нииностио напомнил, что граждане РФ по-прежнему получают визы в других странах ЕС. По его мнению, Европа должна принять совместное решение по выдаче виз для россиян.

13 августа Финляндия, Литва, Латвия и Эстония заявили, что введут визовые ограничения для россиян, несмотря на решение ЕС .

13 сентября стало известно, что 9 стран ЕС – Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды – прекратили оформлять туристические визы гражданам России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot