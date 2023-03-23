Об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat .

Президент Финляндии Нииностио одобрил законопроект о присоединении страны к НАТО после того, как решение было одобрено парламентом. В течение месяца за ратификацию заявки должны проголосовать еще Венгрия и Турция, другие страны-члены уже одобрили присоединение Хельсинки.

Вместе с Финляндией заявку на членство в НАТО подавала Швеция вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Однако против присоединения Стокгольма выступила Турция, заявив, что будет рассматривать только кандидатуру Финляндии. Официальная Анкара отметила, что Швеция не выполнила выдвинутые условия — не передала 120 человек, обвиняемых Турцией в терроризме.