Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО
Глава страны Саули Нииностио подписал соответствующие документы, позволив таким образом Финляндии вступить в Североатлантический альянс
Об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat .
Президент Финляндии Нииностио одобрил законопроект о присоединении страны к НАТО после того, как решение было одобрено парламентом. В течение месяца за ратификацию заявки должны проголосовать еще Венгрия и Турция, другие страны-члены уже одобрили присоединение Хельсинки.
Вместе с Финляндией заявку на членство в НАТО подавала Швеция вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Однако против присоединения Стокгольма выступила Турция, заявив, что будет рассматривать только кандидатуру Финляндии. Официальная Анкара отметила, что Швеция не выполнила выдвинутые условия — не передала 120 человек, обвиняемых Турцией в терроризме.
- Ранее стало известно, что Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции. Власти Финляндии могли решиться на такой шаг, учитывая соседство с Россией.
- 5 июля главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО. Также документ подписали представители всех 30 стран НАТО.
- Генеральный секретарь НАТО заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции о вступлении в Североатлантический альянс.
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