Президент Финляндии Ниинисте обсудил движение страны в НАТО с Байденом и премьером Швеции Андерссон
Президент Финляндии Саули Нийнисте поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон о дальнейших действиях Финляндии по вступлению в Североатлантический альянс
Об этом Нийнисте написал в Twitter.
"Совместный звонок с президентом США Джо Байденом и премьером Швеции Магдаленой Андерссон. Мы разделили глубокую обеспокоенность войной России против Украины. Я рассказал о следующих шагах Финляндии к членству в НАТО. Финляндия глубоко ценит всю необходимую поддержку со стороны США", - написал Нийнисте .
В то же время Андерссон также сообщила в Twitter, что собеседники обсудили войну России против Украины и поблагодарила США за поддержку Швеции и Финляндии в вопросах безопасности.
"Важный звонок с президентом США Джо Байденом и президентом Финляндии Нийнисте о российской агрессии против Украины и о шведской и финской политике безопасности. Очень ценим поддержку США нашей безопасности и соответствующей политики безопасности", - написала Андерссон.
- Ранее, 12 мая, Финляндия официально объявила о намерении вступить в НАТО.
- По данным шведских СМИ, Швеция подаст заявку на вступление в НАТО в июне.
- Швеция заявила, что готова к возможной реакции России на вступление в НАТО.
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