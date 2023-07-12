Об этом пишет РБК-Украина .

Он отметил, что это наибольшее, чего сейчас могли достичь союзники, ведь о членстве можно будет говорить, когда "будут выполнены условия".

"Это позиция Украины. Поэтому вам лучше спросить это у господина Зеленского. Я считаю, что это максимум, который мы могли достичь вчера. Потому что никто сейчас не говорит о членстве. Мы говорим о членстве, когда условия позволят", - заявил президент Финляндия.

Вопрос о приглашении Украины в Альянс он не прокомментировал.

Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит лидеров стран НАТО. Заседания проходят на уровне лидеров стран и правительств. Впервые саммит принимает Литва. Мероприятия проходят в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мер обеспечивают тысячи военнослужащих, небо защищают комплексы ПВО Patriot и NASAMS.

Во встречах принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашенные делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. Всего в Вильнюс должны прибыть более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите участвует украинский президент Владимир Зеленский.

В частности, 11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это похоже на "неготовность пригласить нашу страну в Альянс".

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс при помощи Годовой национальной программы.

Без комментариев российской стороны по поводу саммита тоже не обошлось. Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил , что Третья мировая война все ближе. Он посетовал на увеличение помощи для Украины.

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