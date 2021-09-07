Президент ФИФА отреагировал на скандальный срыв матча Бразилия - Аргентина

Об этом сообщает Reuters .

По словам президента Международной федерации футбольных ассоциаций, то что произошло - безумие.

"Мы видели, что произошло во время игры между Бразилией и Аргентиной, двумя самых прославленных командами Южной Америки. Некоторые чиновники, полиция, сотрудники службы безопасности вышли на поле за несколько минут после начала матча, чтобы вывести некоторых игроков, - это безумие, но мы должны решать эти проблемы. Это вопросы, которые возникают на фоне кризиса COVID-19 ", - сказал Инфантино.

5 сентября матч Бразилия - Аргентина был сорван из-за появления на поле полицейских, которые пытались задержать четырех аргентинских футболистов - Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Джованни Ло Чельсо за нарушения карантина. По ограничениями, которые действуют в Бразилии, они имели по прибытии в страну из Великобритании пробыть 14 дней в самоизоляции.