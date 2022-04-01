Президент ФИФА оправдался, почему не исключает Россию из организации

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .



"Исключение РФС из ФИФА – не вариант. Если мы не будем собирать людей вместе во время наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и уйти домой. Могу только призвать лидеров к диалогу и деэскалации конфликта", – заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.



Также Инфантино высказался, что отстранение российских сборных и клубы от международных турниров – нелегкое решение.



"Грустно из-за того, что происходит. Как президент ФИФА за последние четыре года я сталкивался с конфликтами в мире. Люди страдают, а международное сообщество не делает то, что должно. Мы вынуждены приостановить участие российских клубов и сборных, это нелегкое решение, которое мы должны были принять. Решение по России принималось месяц назад. РФС обратился в CAS, и мы ждем решения суда. Посмотрим, что будет дальше", - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

8 марта сборную России отстранили от участия в отборочном турнире чемпионата мира-2022 по футболу, а клубы от всех международных соревнований.

30 марта генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин призвал ФИФА и УЕФА исключить Россию из международных футбольных организаций.

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