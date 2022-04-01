Президент ФИФА оправдался, почему не исключает Россию из организации
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что Российский футбольный союз не исключили из организации, потому что это "не вариант"
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .
"Исключение РФС из ФИФА – не вариант. Если мы не будем собирать людей вместе во время наших конгрессов, тогда нам лучше прекратить нашу деятельность и уйти домой. Могу только призвать лидеров к диалогу и деэскалации конфликта", – заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
Также Инфантино высказался, что отстранение российских сборных и клубы от международных турниров – нелегкое решение.
"Грустно из-за того, что происходит. Как президент ФИФА за последние четыре года я сталкивался с конфликтами в мире. Люди страдают, а международное сообщество не делает то, что должно. Мы вынуждены приостановить участие российских клубов и сборных, это нелегкое решение, которое мы должны были принять. Решение по России принималось месяц назад. РФС обратился в CAS, и мы ждем решения суда. Посмотрим, что будет дальше", - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
- 8 марта сборную России отстранили от участия в отборочном турнире чемпионата мира-2022 по футболу, а клубы от всех международных соревнований.
- 30 марта генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин призвал ФИФА и УЕФА исключить Россию из международных футбольных организаций.
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