Президент ФИФА назвал "очевидные плюсы" проведения ЧМ по футболу каждые 2 года
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира по футболу должен происходить каждые два года
Об этом сообщает ESPN .
По его словам, в Международной федерации футбольных ассоциаций анализируют возможность проведения ЧМ каждые два года и оценивают, скажется ли это положительно на футболе.
"Плюсы проведения ЧМ каждые два года представляются мне очевидными. Более соревнований самого высокого уровня, больше шансов дать миру надежду и развлечение. Когда было принято решение проводить ЧМ каждые 4 года, было всего 40 команд. Теперь их 211", - сказал Инфантино.
Он добавил, что идут разговоры о проведении ЧМ в пяти странах одновременно.
"И если мы предполагаем, что раз в год будет или мужской, или женский чемпионат, то за 20 лет организаторами соревнования смогут побывать 100 стран", - отметил Инфантино.
- Напомним, 10 сентября европейские лиги выступили против проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.
- 23 сентября в УЕФА заявили, что проведение чемпионата мира по футболу раз в два года несет существенные угрозы.
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