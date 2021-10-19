Президент ФИФА назвал "очевидные плюсы" проведения ЧМ по футболу каждые 2 года

Об этом сообщает ESPN .

По его словам, в Международной федерации футбольных ассоциаций анализируют возможность проведения ЧМ каждые два года и оценивают, скажется ли это положительно на футболе.

"Плюсы проведения ЧМ каждые два года представляются мне очевидными. Более соревнований самого высокого уровня, больше шансов дать миру надежду и развлечение. Когда было принято решение проводить ЧМ каждые 4 года, было всего 40 команд. Теперь их 211", - сказал Инфантино.

Он добавил, что идут разговоры о проведении ЧМ в пяти странах одновременно.

"И если мы предполагаем, что раз в год будет или мужской, или женский чемпионат, то за 20 лет организаторами соревнования смогут побывать 100 стран", - отметил Инфантино.

Напомним, 10 сентября европейские лиги выступили против проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.

23 сентября в УЕФА заявили, что проведение чемпионата мира по футболу раз в два года несет существенные угрозы.

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