Президент ФИФА назвал главный аргумент в пользу проведения ЧМ каждые два года
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что проведение чемпионата мира по футболу каждые два года позволит увеличить доходы от турнира на $4,4 млрд
Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций ФИФА .
По его словам, исследования компаний Nielsen и OpenEconomics свидетельствуют, что в случае проведения ЧМ каждые два года доходы от турнира, который сейчас проходит раз в четыре сезона, увеличатся.
"Независимые эксперты сообщили, что переход на чемпионат мира раз в два года принесет вместе дополнительные $4,4 млрд дохода за первый четырехлетний цикл. Эти средства будут распределены между 211 ассоциациями - членами ФИФА. Дополнительный доход потенциально позволит увеличить финансирование на одного члена ФИФА с $6 млн до $25 млн за первый четырехлетний цикл", - сказал Инфантино.
- Напомним, 20 октября Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира по футболу должен проходить каждые два года.
- После этого по меньшей мере 12 футбольных ассоциаций из Европы предупредили УЕФА, что выйдут из ФИФА, если организация окончательно решит проводить чемпионат мира каждые два года.
- 25 октября Украинская Премьер-лига также выступила против проведения чемпионата мира каждые два года.
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