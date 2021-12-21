Президент ФИФА назвал главный аргумент в пользу проведения ЧМ каждые два года

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций ФИФА .

По его словам, исследования компаний Nielsen и OpenEconomics свидетельствуют, что в случае проведения ЧМ каждые два года доходы от турнира, который сейчас проходит раз в четыре сезона, увеличатся.

"Независимые эксперты сообщили, что переход на чемпионат мира раз в два года принесет вместе дополнительные $4,4 млрд дохода за первый четырехлетний цикл. Эти средства будут распределены между 211 ассоциациями - членами ФИФА. Дополнительный доход потенциально позволит увеличить финансирование на одного члена ФИФА с $6 млн до $25 млн за первый четырехлетний цикл", - сказал Инфантино.

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