Об этом сообщает The Guardian .

Президент Международной федерации футбольных ассоциаций на саммите Большой двадцати на Бали в Индонезии обратился к мировым лидерам вместе с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Инфантино заявил, что от имени мировой футбольной общности, за пять дней до старта ЧМ-2022, умоляет о мире. Он призвал к прекращению огня в Украине на время чемпионата мира, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

"Футбол – это гораздо больше, чем просто спорт. Он имеет огромное социальное влияние. Это о страсти, толерантности, привлечении и образовании. Поскольку футбол объединяет мир, чемпионат мира является поводом объединить людей в мире и насладиться чем-то крайне необходимым в бурное время, в котором мы живем», – сказал Инфантино.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам саммита Большой двадцатки призвал остановить разрушительную войну РФ и назвал условия для ее прекращения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb