Президент ФИФА на саммите G20 призвал к прекращению огня в Украине во время ЧМ-2022
Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к участникам саммита G20 и призвал к месячному перемирию в Украине на время проведения чемпионата мира по футболу
Об этом сообщает The Guardian .
Президент Международной федерации футбольных ассоциаций на саммите Большой двадцати на Бали в Индонезии обратился к мировым лидерам вместе с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.
Инфантино заявил, что от имени мировой футбольной общности, за пять дней до старта ЧМ-2022, умоляет о мире. Он призвал к прекращению огня в Украине на время чемпионата мира, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.
"Футбол – это гораздо больше, чем просто спорт. Он имеет огромное социальное влияние. Это о страсти, толерантности, привлечении и образовании. Поскольку футбол объединяет мир, чемпионат мира является поводом объединить людей в мире и насладиться чем-то крайне необходимым в бурное время, в котором мы живем», – сказал Инфантино.
- 15 ноября президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам саммита Большой двадцатки призвал остановить разрушительную войну РФ и назвал условия для ее прекращения.
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