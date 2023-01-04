Президент ФИФА Инфантино попытался оправдаться за селфи на похоронах Пеле

Об инциденте на похоронах Инфантино написал в инстаграмме.

"Я обеспокоен тем, что некоторые люди критикуют меня за то, что я сделал фотографии и селфи на церемонии. Хотел бы объяснить: для меня было большой честью, что некоторые товарищи по команде и родственники великого Пеле спросили меня, могу ли я сделать с ними несколько фото. Конечно, я сразу согласился. В ситуации с селфи, партнеры Пеле попросили сделать общее фото, где бы мы были все вместе, но не знали, как это сделать, поэтому, чтобы пригодиться, я взял телефон одного из них и сделал фотографию всех нас. Если помощь товарищу Пеле вызывает критику, то я с радостью принимаю ее и буду продолжать помогать чем смогу, тем, кто внес вклад в создание легендарных страниц футбола", - говорит Инфантино.

Президент ФИФА отмечает, что он никогда не сделает ничего, что может быть неуважением к Пеле. Потому что уважает и восхищается им.

"Надеюсь, что у тех, кто опубликовал или сказал что-то, не зная того, хватит порядочности и мужества признать свою неправоту и исправить свои слова. В любом случае, главное - это отдать честь королю Пеле. И хотя я скромно предложил, чтобы в 211 наших ассоциациях по меньшей мере один футбольный стадион или объект был назван в честь Пеле. Мы покажем пример - дадим полю в штаб-квартире ФИФА название "Стадион имени Пеле - ФИФА Цюрих". Будем и да здравствует Король!", - написал Инфантино .

3 января президент ФИФА Джанни Инфантино опозорился очередным бессмысленным поступком, совершив селфи у открытого гроба выдающегося бразильского футболиста Пеле.