Президент Favbet Foundation поддержал спортивный фестиваль для украинских семей в Загребе
Команда благотворительного фонда Favbet Foundation приобщилась к проведению спортивного фестиваля для украинских семей, организованного объединением "Crvena Kalyna" в столице Хорватии
При личном содействии президента Favbet Foundation Андрея Матюхи, фонд передал подарки самым молодым гостям мероприятия - мячи, фрисби, безопасные наборы для игры в дартс, а также иной инвентарь для спорта и развлечений.
В мероприятии принимали участие более 450 персон. Преимущественно это семьи с детьми, которые через российскую агрессию были вынуждены покинуть свои дома и временно находятся в Хорватии.
На протяжении дня гости фестиваля могли посетить десятки спортивных мастер-классов и принять участие в соревнованиях под надзором профессиональных тренеров - начиная от йоги и пилатеса, бачаты и футбола, заканчивая настольным теннисом или крикетом. Также, гостей угощали пиццей, а малышню развлекалась с профессиональными аниматорами.
Семейный фестиваль был организован волонтерским объединением "Crvena Kalyna", которое поддерживает украинских переселенцев в Загребе, оказывает им информационную и гуманитарную помощь, учит хорватскому языку и организовывает культурные мероприятия для взрослых и детей.
Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный компанией FAVBET в 2020 году для поддержки инициатив в сфере образования, здоровья и спортивного развития молодых украинцев. С началом войны 95 проектов фонда были переориентированы на помощь стране и армии. При содействии фонда ЗСУ регулярно получают транспортные средства, современное военное оборудование и другие необходимые на фронте дела. В настоящее время фонд также внедряет долгосрочный проєкт "Клуб супергероев", который объединяет образовательные и спортивные инициативы для детей ВПО и детей военнослужащих.
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