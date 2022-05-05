Президент Европейской народной партии пригласил Петра Порошенко принять участие в конгрессе ЕНП

Об этом сообщили в пресс-службе "Европейской Солидарности".

В рамках Конгресса запланировано избрание нового руководства политической семьи Европейской народной партии, обсуждение и координация позиций по актуальным вопросам развития Евросоюза.

Речь идет, в частности, об усилении поддержки Украины в отпоре российской агрессии, ужесточении санкционного режима против России и определении позиции по предоставлению Украине статуса кандидата на членство в ЕС в контексте подготовки к июньскому заседанию Европейского Совета.

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