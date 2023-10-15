Президент Европейского совета созывает внеочередной виртуальный саммит лидеров. Причина

Об этом информируют на сайте Европейского совета .

"Жестокие террористические атаки ХАМАСа против Израиля в минувшую субботу привели к трагической гибели более тысячи невинных израильских мирных жителей. Заложники должны быть освобождены немедленно и без каких-либо предварительных условий. Террора нет оправдания. право защищать себя в полном соответствии с международным правом, в частности международным гуманитарным правом", - говорится в письме-приглашении.

Глава Европейского совета выразил свою поддержку народу Израиля и признал, что эта страна имеет право защищать себя в соответствии с международным правом. Однако Мишель отметил, что осада сектора Газа, разрушение и отсутствие средств первой необходимости вызывают тревогу в международном сообществе.

"В этой связи я хотел бы созвать внеочередное заседание Европейского совета, которое состоится в режиме видеоконференции во вторник, 17 октября, в 17:30 (18:30 по Киеву, – ред.). Чрезвычайно важно, чтобы Европейский совет, в соответствии с договорами и нашими ценностями, определила нашу общую позицию и установила четкий единый курс действий, который отражает всю сложность разворачивающейся ситуации", - заявил Мишель.

Он также подчеркнул, что конфликт может подпитывать экстремизм в обществах ЕС и может вызвать миграцию и перемещение большого количества людей в соседние страны. Мишель подчеркнул, что ЕС должен быть сторонником мира и уважения международного права и должен стремиться избежать эскалации ситуации в регионе.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

На следующий день армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

Тогда же президент США Джо Байден подчеркнул , что Израиль имеет право отвечать на атаки ХАМАС, но вмешательство любой другой страны или организации в собственных интересах не допустимо.

12 октября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авиву и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

В то же время после почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газы, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил , что это только начало.

Утром субботы, 14 октября, израильские военные нанесли удар по группировке "Хезболла" на юге Ливана. По словам ЦАХАЛа, они поразили цель "Хезболлы" после того, как был обстрелян один из БПЛА. Кроме того, ЦАХАЛ заявил , что ликвидировал руководителя военно-воздушных сил ХАМАС.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил , что США предоставят Израилю оружие, необходимое для борьбы с террористами ХАМАСа, продолжая поставку Украине оружия для борьбы с российской агрессией.

В тот же день истребители F-15 США прибыли на Ближний Восток, чтобы укрепить позиции Штатов в этом регионе.

13 октября Рияд Мансур, представитель Палестины в ООН, обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой принимать больше мер по пресечению "преступления против человечности" Израиля. А 14 октября МИД Иордании назвал призыв к эвакуации из сектора Газа военным преступлением.