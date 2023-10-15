Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война в Израиле Президент Европейского совета созывает внеочередной виртуальный саммит лидеров. Причина

Президент Европейского совета созывает внеочередной виртуальный саммит лидеров. Причина

15 октября, 2023 воскресенье
11:11
Война в Израиле

Президент Европейского совета Шарль Мишель намерен провести внеочередной виртуальный саммит лидеров ЕС 17 октября, чтобы обсудить нападение ХАМАСа на Израиль

Об этом информируют на сайте Европейского совета .

"Жестокие террористические атаки ХАМАСа против Израиля в минувшую субботу привели к трагической гибели более тысячи невинных израильских мирных жителей. Заложники должны быть освобождены немедленно и без каких-либо предварительных условий. Террора нет оправдания. право защищать себя в полном соответствии с международным правом, в частности международным гуманитарным правом", - говорится в письме-приглашении.

Глава Европейского совета выразил свою поддержку народу Израиля и признал, что эта страна имеет право защищать себя в соответствии с международным правом. Однако Мишель отметил, что осада сектора Газа, разрушение и отсутствие средств первой необходимости вызывают тревогу в международном сообществе.

"В этой связи я хотел бы созвать внеочередное заседание Европейского совета, которое состоится в режиме видеоконференции во вторник, 17 октября, в 17:30 (18:30 по Киеву, – ред.). Чрезвычайно важно, чтобы Европейский совет, в соответствии с договорами и нашими ценностями, определила нашу общую позицию и установила четкий единый курс действий, который отражает всю сложность разворачивающейся ситуации", - заявил Мишель.

Он также подчеркнул, что конфликт может подпитывать экстремизм в обществах ЕС и может вызвать миграцию и перемещение большого количества людей в соседние страны. Мишель подчеркнул, что ЕС должен быть сторонником мира и уважения международного права и должен стремиться избежать эскалации ситуации в регионе.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

На следующий день армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

Тогда же президент США Джо Байден подчеркнул , что Израиль имеет право отвечать на атаки ХАМАС, но вмешательство любой другой страны или организации в собственных интересах не допустимо.

12 октября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авиву и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

В то же время после почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газы, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил , что это только начало.

Утром субботы, 14 октября, израильские военные нанесли удар по группировке "Хезболла" на юге Ливана. По словам ЦАХАЛа, они поразили цель "Хезболлы" после того, как был обстрелян один из БПЛА. Кроме того, ЦАХАЛ заявил , что ликвидировал руководителя военно-воздушных сил ХАМАС.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил , что США предоставят Израилю оружие, необходимое для борьбы с террористами ХАМАСа, продолжая поставку Украине оружия для борьбы с российской агрессией.

В тот же день истребители F-15 США прибыли на Ближний Восток, чтобы укрепить позиции Штатов в этом регионе.

13 октября Рияд Мансур, представитель Палестины в ООН, обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой принимать больше мер по пресечению "преступления против человечности" Израиля. А 14 октября МИД Иордании назвал призыв к эвакуации из сектора Газа военным преступлением.

Новости
Мир
ЕС
Израиль
Читайте также:
Михайло Мудрик (праворуч), Україна - Північна Македонія
14 октября, 2023 суббота
Украина победила Северную Македонию в отборе Евро-2024
14 октября, 2023 суббота
Активный критик помощи Украины и Байдена: Республиканцы определились с новым кандидатом на должность спикера палаты представителей
Карта бойових дій Авдіївка_1310
13 октября, 2023 пятница
Военный эксперт Мусиенко объяснил, почему враг активно штурмует Авдеевку
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.35
    Покупка 37.35
    Продажа 38.09
  • EUR
    Покупка 39.61
    Продажа 40.68
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
15 октября
11:42
Эксклюзив
Топовые специалисты из Великобритании будут учить медиков на Донетчине
11:41
Украина получила от некоторых стран системы ПВО во временное пользование зимой, - Игнат
11:32
Япония и ПРООН предоставили Украине два новых автотрансформатора для помощи украинской энергосистеме
11:27
Китай запустил спутник для наблюдения за Землей
11:11
Обновлено
В Херсоне раздался взрыв: россияне нанесли авиаудар по критической инфраструктуре
11:00
В Афганистане произошло третье землетрясение за неделю: 1 человек погиб, 150 ранены
10:43
ГНСУ: Россия может в любой момент снова использовать Беларусь для агрессии
10:33
Британская разведка объяснила, почему железнодорожная сеть окупантов является одной из главных целей для ударов Украины
10:20
Эксклюзив
Гуменюк о том, как работает Крымский мост: "Переходит в режим неработающего"
10:13
Впервые за время оккупации: в порт Мариуполя прибыли одновременно три российских судна, - Андрющенко
10:02
Эксклюзив
В США будет представлен пакет помощи Украине на $100 млрд после избрания нового спикера, - Пионтковский
09:59
Враг в Черном море держит один ракетоноситель
09:44
Сергей Марченко
"Они хотели бы забыть о войне": глава Минфина заявил, что Украине все труднее получать финансовую помощь от партнеров
09:25
США отправили вторую авианосную ударную группу в Средиземноморье вблизи Израиля
09:23
Эксклюзив
Из 100 окупантов живыми возвращаются 10-20: Шевцов о "мясных штурмах" на Купянском направлении
09:11
Байден провел телефонные переговоры с Израилем и Палестиной: о чем шла речь
08:53
Израиль атаковал сирийский международный аэропорт Алеппо
08:35
Ночью россияне обстреляли поселок на Херсонщине: пожилой мужчина получил тяжелые ранения
08:28
Оккупанты ночью сбросили авиабомбу на село на Харьковщине: есть погибшие и травмированы
08:20
Отношения между Пекином и Вашингтоном стабилизировались, - МИД Китая
08:00
Эксклюзив
Россия атаковала Запорожье ракетами С-300, есть разрушение инфраструктуры, - депутат Сысоева
08:00
Анонс
Евро-2024: расписание отборочных матчей 15 октября
07:59
Инфографика
Силы обороны за сутки уничтожили 8 танков, 33 артсистемы и 880 солдат армии РФ, - Генштаб
07:52
В РФ заявили об атаке почти 30 дронов: ПВО якобы работало над Белгородской и Курской областями
07:35
В ISW рассказали, с какими проблемами сталкиваются россияне во время атак на Авдеевку
01:44
Инфографика
Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после 7-го тура
2023, суббота
14 октября
23:55
Из Израиля вылетел первый эвакуационный рейс с гражданами Украины
23:47
Обновлено
Италия разгромила Мальту в отборе на Евро-2024. Результаты матчей 14 октября
23:39
Сын Эрдогана посетил пропалестинский марш в Стамбуле
23:22
"Сколько ему лет? Вы хотите, чтобы он сейчас был как Месси?", - Ребров защитил Мудрика после матча с македонцами
22:27
В Мариуполе мигранты из Центральной Азии создали две криминальные банды
21:57
Эксклюзив
"Все большее количество государств Глобального Юга поддерживает Формулу мира президента Зеленского", - спецпредставитель Украины по Ближнему Востоку и Африке
21:55
Эксклюзив
Пекин понял, что ставка его новых двух фашистских друзей, Ирана и России, бита, - Пионтковский
21:54
"Говорят, это человек, сознательно считавший, что Украина бомбит Донбасс", - инсайдер о футболисте "Шахтера", который пропал в Европе
21:51
Эксклюзив
США боятся эскалации со стороны России, идея полного уничтожения РФ им не по душе, - дипломат Хара
21:45
Эксклюзив
"Здесь в Карпатах встретились интеллектуалы, которые хотят изменить страну": Княжицкий о международном форуме Via Carpatia
21:33
Наибольшей угрозой для палестинского народа есть ХАМАС, - министр иностранных дел Британии
21:32
На войне погиб командир подразделения 72-й ОМБр "Черные Запорожцы" Сергей Иконников
21:10
Анонс
От майдана до победы: на Еспресо покажут дискуссию об изменениях, достижениях и потерях последних 10 лет
20:56
Обновлено
Лубинец заявил, что Израиль отозвал разрешение на эвакуацию иностранцев из Газы через египетский пункт пропуска: среди них 243 украинца
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV