Президент Европейского Совета Шарль Мишель с премьером Шмыгалем 9 мая посетил Одессу
Президент Европейского совета Шарль Мишель 9 мая посетил Одессу, а также провел встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем и пообщался онлайн с президентом Владимиром Зеленским
Об этом сообщил Офис президента .
"Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в режиме видеоконференции с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, посетившим город Одессу с визитом. К встрече также присоединился Премьер-министр Денис Шмыгаль", – говорится в сообщении.
Одной из тем для обсуждения стало недопущение продовольственного кризиса в мире, который может быть вызван войной России в Украине и, в частности, блокированием Черного моря для украинского экспорта.
Президент Европейского совета посетил Одесский морской порт, где заблокирован судно с украинским зерном.
Мишель заверил, что Евросоюз продолжит оказывать Украине максимальную финансовую и оборонную помощь. ЕС уже утвердил план поддержки нашего государства. Мир должен мобилизовать поддержку Украины для преодоления гуманитарных вызовов, восстановления экономики, следовательно – должен быть План Маршалла для Украины, отметил президент Европейского совета.
- Напомним, Украина заполнила вторую часть опросника для вступления в Евросоюз.
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