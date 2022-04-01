Президент Европарламента Роберта Мецола посетила Киев с рабочим визитом

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



"Каждый день войны Европарламент поддерживал и продолжает поддерживать наше государство в борьбе за свободу и общие ценности. Этот визит - очередное свидетельство наших крепких отношений. Украина полностью готова к следующему шагу в отношениях с ЕС. Подчеркнул это в разговоре с госпожой Мецолой. Рассчитываем завершить все бюрократические процедуры в кратчайшие сроки", – написал Денис Шмыгаль.

Роберта Мецола подчеркнула, что Европарламент всеми силами поддерживает Украину и готов увеличивать свою помощь.

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