Президент Европарламента Роберта Мецола посетила Киев с рабочим визитом
Сегодня, 1 апреля, в Киеве состоялась рабочая встреча президента Европарламента Роберты Мецолы с украинским премьером и главой Верховной Рады
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Каждый день войны Европарламент поддерживал и продолжает поддерживать наше государство в борьбе за свободу и общие ценности. Этот визит - очередное свидетельство наших крепких отношений. Украина полностью готова к следующему шагу в отношениях с ЕС. Подчеркнул это в разговоре с госпожой Мецолой. Рассчитываем завершить все бюрократические процедуры в кратчайшие сроки", – написал Денис Шмыгаль.
Роберта Мецола подчеркнула, что Европарламент всеми силами поддерживает Украину и готов увеличивать свою помощь.
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