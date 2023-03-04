Президент Европарламента призвала к ужесточению санкций против РФ, упомянув об алмазах
Президент Европейского парламента Роберта Мецола призвала к укреплению программы санкций ЕС против Москвы
Об этом сообщило издание Bloomberg .
"В мерах, принятых в связи с вторжением России в Украину, все еще есть пробелы, и есть страны, злоупотребляющие этими пробелами", - сказала Мецола.
Кроме этого, президент Европарламента также упомянула алмазную промышленность России и добавила, что некоторые члены российской думы, близкие к Кремлю, до сих пор не под санкциями.
- Отметим, что Роберта Мецола была одним из первых политиков высшего ранга, посетивших Киев после широкомасштабного вторжения России – она совершила первый визит еще 1 апреля 2022 года.
- Президент Европейского парламента вечером 3 марта прибыла в Киев , где встретилась со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.
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