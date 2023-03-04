Об этом сообщило издание Bloomberg .

"В мерах, принятых в связи с вторжением России в Украину, все еще есть пробелы, и есть страны, злоупотребляющие этими пробелами", - сказала Мецола.

Кроме этого, президент Европарламента также упомянула алмазную промышленность России и добавила, что некоторые члены российской думы, близкие к Кремлю, до сих пор не под санкциями.